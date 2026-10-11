Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.10.2026 14:41:30
"Notbremse" gefordert: Microsoft-Boss sorgt sich vor KI-Kontrollverlust
Ausgerechnet die maßgeblichen Entwickler und Profiteure von KI-Modellen warnen vor deren Risiken. Nun mahnt auch Microsoft-Chef Nadella fortgeschrittene Mechanismen zur Eindämmung an: "Etwas, was man nicht überwachen kann, kann man nicht vertrauen."Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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