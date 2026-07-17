Note A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Note A gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,95 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 980,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,66 SEK sowie einem Umsatz von 1,19 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at