Note A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Note A ließ sich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Note A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,00 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Note A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,89 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,61 SEK je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,23 Prozent auf 3,81 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,90 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,97 SEK und einen Umsatz von 3,80 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

