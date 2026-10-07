note: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

note gab am 06.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,21 JPY. Im Vorjahresviertel hatte note 8,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,45 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at