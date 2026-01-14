note stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

note hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent auf 1,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 850,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 26,83 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,14 Milliarden JPY – ein Plus von 25,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem note 3,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at