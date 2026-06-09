EXCEL Aktie
WKN: 929185 / ISIN: JP3161140003
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09.06.2026 13:50:00
NotebookLM kann jetzt Excel-Tabellen und Präsentationen erzeugen
Google rüstet NotebookLM mit Gemini 3.5 auf: Das KI-Tool erstellt jetzt Excel-Tabellen, PowerPoint-Folien und PDFs – zunächst für zahlende Abonnenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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