Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
28.01.2026 12:00:59
NotebookLM Review: Bring Your Own Sources to This Ultra-Practical Google AI Tool
Whether you're learning, working or creating, NotebookLM delivers the goods.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 633,00
|-0,38%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 765,00
|0,23%
|Alphabet A (ex Google)
|279,90
|-0,59%
|Alphabet C (ex Google)
|279,75
|-0,59%
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.