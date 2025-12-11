Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
11.12.2025 09:25:00
Notfälle: Android-Geräte können Live-Videos mit Rettungsdiensten teilen
Google hat eine neue Sicherheitsfunktion für Notfälle eingeführt, die es Notrufzentralen ermöglicht, Live-Videostreams von Android-Geräten anzufordern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
