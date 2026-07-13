Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
13.07.2026 12:43:00
Nothing Is Perfect: The Pros and Cons of Index Funds
It's impossible to deny that index funds are a powerful tool in building your portfolio. After all, where can you gain exposure to hundreds or thousands of stocks representing different companies, sectors, and geographic regions? Here, we'll look at the pros of investing in index funds and examine the not-so-attractive aspects to consider before investing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AG
|
12:27
|Handel in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
09.07.26