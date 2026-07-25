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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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25.07.2026 10:22:14

Notizen hinterlassen: KI-Modell von OpenAI war tagelang unbemerkt auf Hacker-Tour

Der bisher beispiellose Ausbruch eines KI-Modells von OpenAI aus seiner Testumgebung erschüttert die Branche. Viele Details werden erst jetzt bekannt. Insidern zufolge soll die KI schon deutlich länger ungesehen agiert haben. Es gibt aber noch mehr Hinweise auf seltsames Verhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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