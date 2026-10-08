Telenor ASA Aktie

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WKN: 591260 / ISIN: NO0010063308

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08.10.2026 17:53:38

Notruf-Problem legt Norwegens Zugverkehr lahm

OSLO (dpa-AFX) - In Norwegen ist wegen einer Störung im Telekommunikationsnetz der Notruf nur eingeschränkt erreichbar und der gesamte Zugverkehr eingestellt worden. "Aufgrund der Telekommunikationsstörungen können wir im Notfall keine Verbindung zu den Rettungsdiensten herstellen", sagte ein Sprecher des Infrastrukturbetreibers Bane Nor der Nachrichtenagentur NTB. "Deshalb werden die Züge gestoppt. Sicherheit hat in einer solchen Situation oberste Priorität."

Laut NTB sind Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten betroffen. Auch bei anderen Anrufen und beim Verschicken von SMS erlebten Kunden des Telekommunikationsanbieters Telenor (Telenor ASA) Probleme. Die Polizei versuche nun, verstärkt mit Patrouillen vor Ort zu sein.

Die Zeitung "Aftenposten" berichtete unter Berufung auf das Unternehmen, dass es keine Hinweise auf einen Hackerangriff gebe. Telenor ist der führende norwegische Telekommunikationskonzern. Das Unternehmen stellt nicht nur das Mobilfunk- und Festnetz bereit, sondern liefert auch die digitale Daten- und Signalinfrastruktur für staatliche Institutionen, Rettungsdienste und das norwegische Bahnnetz./wba/DP/nas

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