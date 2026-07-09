Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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09.07.2026 15:32:40

"Notwendiger Schritt": Salzgitter kauft Stahlfirma HKM und streicht 2000 Jobs

Die Bereinigung in der deutschen Stahlindustrie geht weiter. Thyssenkrupp trennt sich von seinem Anteil an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann. Auch der französische Eigner zieht sich zurück. Salzgitter greift als neuer Alleinbesitzer durch und setzt auf das Thema grüner Stahl.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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