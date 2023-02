Nouripour: Grüne werden mit allen demokratischen Parteien sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat nach der Wahl in Berlin Gespräche seiner Partei mit allen demokratischen Mitbewerbern angekündigt. Die Grünen hätten eine Präferenz für eine Fortsetzung der bisherigen Koalition von SPD, Grünen und Linken, sagte Nouripour am Sonntag in der ARD. "Natürlich werden die Grünen mit allen demokratischen Parteien sprechen." Bei der Wahl in der Hauptstadt war die CDU laut Prognosen erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft geworden. Grüne und SPD lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Nouripour gratulierte dem Wahlsieger CDU. Zugleich erinnerte er daran, dass man dann zum Regierenden Bürgermeister werde, wenn man imstande sei, eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus zustande zu bringen. Er führte das Beispiel des damaligen CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet an, der nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 Sondierungsgespräche geführt hatte./bw/DP/he