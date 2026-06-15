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15.06.2026 10:54:38
Nouripour warnt: Menschenrechte im Iran nicht vergessen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour mahnt angesichts des Abkommens zwischen den USA und dem Iran, die Menschen vor Ort nicht zu vergessen. "Ein Abkommen beseitigt weder die katastrophale Menschenrechtslage im Iran noch die regionale Aggression des Regimes", sagte der Grünen-Außenpolitiker der "Rheinischen Post". "Wer nur über Uran spricht und über die Menschen schweigt, wiederholt die Fehler der Vergangenheit."
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in der Schweiz. Sie sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor./cco/DP/jha
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