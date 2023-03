Nouripour wirft FDP Verstoß gegen Absprachen in der Koalition vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Parteichef Omid Nouripour hat das Vorgehen der FDP beim geplanten Verbrenner-Aus und dem Austausch von Gas- und Ölheizungen kritisiert. Die Ampel-Koalition habe sich auf beides verständigt, wie er dem Nachrichtensender ntv sagte. Nouripour warf Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor, sich beim Aus für Verbrennermotoren auf EU-Ebene nicht an Absprachen zu halten. Wissing bekräftigte hingegen, dass der Einsatz von E-Fuels möglich sein müsse und er deshalb gegen ein generelles Aus für Verbrenner sei.

"Die FDP soll vielleicht schauen, wo sie alles zugestimmt hat, was sie jetzt plötzlich nicht mehr wissen will", sagte Nouripour am Mittwoch auf ntv. Zuvor hatte die FDP Kritik an den Plänen des von den Grünen geführten Bundeswirtschaftsministeriums geäußert, dass neue Gas- und Ölheizungen ab 2024 nicht mehr eingebaut werden dürften, wenn diese nicht mindestens 65 Prozent der bereitgestellten Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Im Koalitionsvertrag war die Rede von dieser Vorgabe ab 2025. Aber nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verständigten sich SPD, Grüne und FDP im März vergangenen Jahres auf ein Verbot von "möglichst" bereits ab 2024.

Wissing sagte zudem am Vortag, dass er das in der Europäischen Union (EU) für 2035 geplante Aus für Autos mit einem Verbrennermotor ohne eine Ausnahmeregelung für synthetische Kraftstoffe nicht mittragen werde. Die FDP habe ihre Zustimmung stets von dieser Ausnahmeregelung abhängig gemacht.

"Auch da komme ich nicht mit, auch das ist etwas, was längst vereinbart ist und eigentlich durch ist auf der europäischen Ebene. Es ist ehrlich gesagt etwas verwirrend für die anderen Mitgliedsstaaten der EU, wenn die Deutschen ganz viele Prozesse, die monatelang, jahrelang laufen, plötzlich auf den letzten Metern aufhalten wollen", kritisierte Nouripour. "Aber auch da gilt: Wir sind nicht zwei in einer Koalition, sondern drei."

Wissing besteht auf E-Fuels und Technologieoffenheit

Wissing hat im ARD-Morgenmagazin zuvor erneut seine ablehnende Haltung zum Verbrenner-Aus bekräftigt. "Entscheidend ist, dass die Politik technologieoffen reguliert und nicht einzelne Antriebsarten verbietet, zumal sie klimaneutral sind", sagte Wissing am Mittwoch mit Blick auf Verbrenner, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. "Wir brauchen E-Fuels. Es gibt ja gar keine Alternative dazu, um unsere Bestandsflotte klimaneutral zu betreiben."

E-Fuels, die als synthetische Kraftstoffe mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt werden, seien klimaneutral, so Wissing.

