Nouripour zu Gipfel: Substanziell nichts vorangekommen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour bewertet die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels in Washington skeptisch. "Substanziell ist nichts vorangekommen, und ich würde sehr davor warnen, sich vernebeln zu lassen, (. ) dass der amerikanische Vizepräsident den ukrainischen Präsidenten nicht beleidigt hat", sagte der Grünen-Außenpolitiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Richtig sei, dass man sich zusammengesetzt habe und einig sei, dass die Arbeit weitergehen müsse.

Auch mit Blick auf ein geplantes Dreiertreffen der drei Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine ist aus Sicht Nouripours Skepsis geboten. Mit einer beliebigen Finte könnte der russische Präsident Wladimir Putin ein solches Treffen zum Scheitern bringen. "Die Bedingungen, die Putin bisher aufstellt für Treffen, für das Schweigen der Waffen und vieles andere, sind alle komplett inakzeptabel und würden alle zum Ende der Ukraine führen", betonte Nouripour./shy/DP/jha