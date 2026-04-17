Nousouken öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nousouken lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,97 JPY gegenüber 0,760 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 2,37 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at