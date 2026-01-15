Nousouken stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nousouken hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 JPY gegenüber 3,21 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,81 Prozent auf 2,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

