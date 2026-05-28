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28.05.2026 06:31:29
Nouveau Global Ventures präsentierte Quartalsergebnisse
Nouveau Global Ventures präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nouveau Global Ventures ein EPS von 0,030 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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