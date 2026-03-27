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27.03.2026 06:31:29
Nouveau Monde Graphite vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nouveau Monde Graphite hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,03 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nouveau Monde Graphite noch ein Gewinn pro Aktie von -0,190 CAD in den Büchern gestanden.
Nouveau Monde Graphite vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,680 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,710 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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