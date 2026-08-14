Nouveau Monde Graphite veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nouveau Monde Graphite hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at