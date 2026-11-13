Nov. 25 Could Be a Huge Day for the Stock Market

The Bureau of Labor Statistics released the latest inflation reading this morning, showing the Producer Price Index (PPI) jumped 6.5% in October from a year earlier. That's the biggest annual jump since 2022.

And it comes just three days after a hotter-than-expected Consumer Price Index (CPI) report. The market is now treating a rate hike at the Fed's Dec. 9 meeting as a done deal. The question is no longer whether the Fed hikes, but by how much.

Image source: Official Federal Reserve Photo.

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