NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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13.11.2026 23:01:01
Nov. 25 Could Be a Huge Day for the Stock Market
The Bureau of Labor Statistics released the latest inflation reading this morning, showing the Producer Price Index (PPI) jumped 6.5% in October from a year earlier. That's the biggest annual jump since 2022.
And it comes just three days after a hotter-than-expected Consumer Price Index (CPI) report. The market is now treating a rate hike at the Fed's Dec. 9 meeting as a done deal. The question is no longer whether the Fed hikes, but by how much.
Image source: Official Federal Reserve Photo.
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