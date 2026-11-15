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WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

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15.11.2026 04:00:02

Nov. 25 Will Be a Critical Day for the Stock Market

Wednesday, Nov. 25, is shaping up to be a big day for the stock market.

That morning, an hour before the opening bell on Wall Street, the Bureau of Economic Analysis is scheduled to release the Personal Income and Outlays report for October.

The monthly report contains valuable data on Americans' disposable income and spending, providing a picture of the health of consumer finances, which drives the economy. But more importantly, the report includes the personal consumption expenditures (PCE) price index, the Federal Reserve's favored measure of inflation in the U.S. economy.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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