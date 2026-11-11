Nov 13 Could Be A Huge Day For SpaceX Stock

On Friday, Nov. 13, Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) will try to catch both stages of an orbital rocket -- the Super Heavy booster and the Starship upper stage -- with the arms of its launch tower in Starbase, Texas.

Wall Street is treating Starship Flight 15 like a major event for the stock -- and it is. Morgan Stanley (NYSE:MS) analyst Adam Jonas called a successful Starship catch potentially "the biggest positive catalyst since the IPO" for the company. Elon Musk said on the company's October earnings call that success was "more likely than not." We'll see if that prediction holds up on Friday.

So, here's what you need to know ahead of the big launch.

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