NOV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NOV hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

NOV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,23 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at