National-Oilwell Varco Aktie
WKN: 903541 / ISIN: US6370711011
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28.10.2026 02:46:42
NOV Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - NOV Inc. (NOV) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $90 million, or $0.25 per share. This compares with $42 million, or $0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $2.226 billion from $2.176 billion last year.
NOV Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $90 Mln. vs. $42 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.11 last year. -Revenue: $2.226 Bln vs. $2.176 Bln last year.
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