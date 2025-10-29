NOV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NOV hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden USD im Vergleich zu 2,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at