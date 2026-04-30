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30.04.2026 06:31:29
NOV präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NOV veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 2,05 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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