|
01.06.2026 06:31:29
Nova Agritech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nova Agritech hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nova Agritech 0,650 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 825,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,43 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nova Agritech ein Gewinn pro Aktie von 3,05 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,06 Prozent auf 2,94 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,62 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.