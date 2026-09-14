Nova Iron Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nova Iron Steel hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 INR gegenüber 0,610 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,13 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 674,9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at