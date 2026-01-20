|
20.01.2026 16:22:00
Nova Launcher: Neuer Besitzer äußert sich zur Zukunft
Der beliebte Nova Launcher lebt bei einem neuen Besitzer weiter. Der hat sich zur Zukunft des alternativen Android-Launchers nun zu Wort gemeldet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Wall Street schlussendlich deutlich tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.