Nova Leap Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nova Leap Health hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at