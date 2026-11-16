Nova Lifestyle: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nova Lifestyle hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at