Nova Lifestyle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nova Lifestyle hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nova Lifestyle -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nova Lifestyle 2,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at