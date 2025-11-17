Nova Lifestyle veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nova Lifestyle hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Nova Lifestyle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 272,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at