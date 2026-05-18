Nova Lifestyle: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nova Lifestyle gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,58 Prozent zurück. Hier wurden 1,8 Millionen USD gegenüber 2,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at