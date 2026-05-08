Nova Ljubljanska banka dd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nova Ljubljanska banka dd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 446,8 Millionen EUR – ein Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nova Ljubljanska banka dd Registered 422,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at