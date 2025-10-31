Nova Pacific Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nova Pacific Metals gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

