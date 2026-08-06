Nova Reports Strong Revenue Growth In Q2, Announces Q3 Outlook

(RTTNews) - Thursday, Nova Ltd. (NVMI) announced second-quarter financial results, reporting total revenues of $254.9 million compared to $219.9 million in the last year, driven by broad-based customer demand, continued market share gains, and deeper customer engagement across leading-edge device segments.

Net income for the quarter was $75.0 million, or $2.20 per diluted share, compared to $68.3 million, or 2.14 per diluted share, in the previous year.

Adjusted net income totaled $86.5 million, or $2.51 per diluted share, compared to $70.4 million, or $2.20 per diluted share, in 2025.

Looking ahead to the third quarter, the company expects revenue of $277 million to $287 million, earnings of $2.46 to $2.61 per share, and adjusted earnings of $2.70 to $2.85 per share.

In the pre-market hours, NVMI is trading at $392.00, down 2.58 percent on the Nasdaq.