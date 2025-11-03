NOVA SYSTEM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NOVA SYSTEM ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NOVA SYSTEM die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,68 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at