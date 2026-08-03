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03.08.2026 06:31:29
NOVA SYSTEM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOVA SYSTEM hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 75,80 JPY gegenüber -2,230 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,16 Prozent auf 1,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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