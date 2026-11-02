NOVA SYSTEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NOVA SYSTEM hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 80,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOVA SYSTEM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at