|
02.11.2026 06:31:29
NOVA SYSTEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NOVA SYSTEM hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 80,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOVA SYSTEM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!