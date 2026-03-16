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16.03.2026 06:31:29

NOVAC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NOVAC hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 42,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOVAC 3,44 JPY je Aktie eingenommen.

NOVAC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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