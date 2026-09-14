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14.09.2026 06:31:29
NOVAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NOVAC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,77 Prozent auf 8,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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