15.06.2026 06:31:29

NOVAC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NOVAC hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 107,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NOVAC noch ein Gewinn pro Aktie von 92,72 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NOVAC 9,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 228,33 JPY. Im Vorjahr hatte NOVAC 111,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 35,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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