|
15.12.2025 06:31:29
NOVAC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NOVAC hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 50,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOVAC 5,86 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOVAC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.