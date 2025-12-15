NOVAC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NOVAC hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 50,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOVAC 5,86 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOVAC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at