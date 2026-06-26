Novagold Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Novagold Resources veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 334,01 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -667,690 ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at