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26.06.2026 06:31:29
NovaGold Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NovaGold Resources hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NovaGold Resources -0,150 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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