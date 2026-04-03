NovaGold Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NovaGold Resources veröffentlichte am 01.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NovaGold Resources ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at