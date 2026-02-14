Novanta Aktie
ISIN: CA67000B2030
|
14.02.2026 20:01:56
Novanta Stock Is Roughly Flat This Past Year, So Why Did One Investor Just Bet $45 Million on Shares?
On February 13, 2026, ACK Asset Management LLC disclosed a new position in Novanta (NASDAQ:NOVT), acquiring 375,000 shares worth an estimated $44.62 million.According to an SEC filing dated February 13, 2026, ACK Asset Management LLC bought 375,000 shares of Novanta, marking a new position. The quarter-end value of the position totaled $44.62 million.Novanta is a technology company specializing in advanced photonics, vision, and motion control solutions for medical and industrial OEMs. With nearly $1 billion in trailing twelve-month revenue, the company leverages a broad portfolio of proprietary technologies and brands to address mission-critical applications in high-growth end markets. Novanta's strategic focus on innovation and precision engineering underpins its competitive position in supplying enabling components to leading equipment manufacturers globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Novanta Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Novanta Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Novanta Inc
|63,26
|4,18%
