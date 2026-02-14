Novanta Aktie

ISIN: CA67000B2030

14.02.2026 20:01:56

Novanta Stock Is Roughly Flat This Past Year, So Why Did One Investor Just Bet $45 Million on Shares?

On February 13, 2026, ACK Asset Management LLC disclosed a new position in Novanta (NASDAQ:NOVT), acquiring 375,000 shares worth an estimated $44.62 million.According to an SEC filing dated February 13, 2026, ACK Asset Management LLC bought 375,000 shares of Novanta, marking a new position. The quarter-end value of the position totaled $44.62 million.Novanta is a technology company specializing in advanced photonics, vision, and motion control solutions for medical and industrial OEMs. With nearly $1 billion in trailing twelve-month revenue, the company leverages a broad portfolio of proprietary technologies and brands to address mission-critical applications in high-growth end markets. Novanta's strategic focus on innovation and precision engineering underpins its competitive position in supplying enabling components to leading equipment manufacturers globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
